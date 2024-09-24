Премиальный седан Hongqi H5 перешел в новый модельный год и получил черную версию

Крупной четырехдверке перетряхнули комплектации. Кроме того, модернизирован младший турбомотор.

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На российский рынок почти пятиметровый седан Hongqi H5 актуального, второго по счету поколения официально вышел в прошлом году. А вот в Китае такая четырехдверка присутствует с 2022-го. На родине модель пользуется отменным спросом. По данным местных профильных медиа, с января по август текущего года реализовано свыше 90 000 экземпляров. Так что полноценный рестайлинг H5 пока не требуется. Тем не менее премиальный бренд Hongqi, которым, напомним, владеет концерн FAW, все же решил освежить модель: в Поднебесной только что стартовали продажи седана следующего модельного года.

Главное – линейку Hongqi H5 пополнила новая версия под названием Xuanying, которая отличилась черным наружным декором. В этом цвете выполнены массивная рамка радиаторной решетки и расположенные на решетке же вертикальные «клинья», а также корпуса зеркал, вставки в фарах, накладки на бамперах, окантовка стекол и 18-дюймовые диски (базовой модели еще положены 17-дюймовые колеса).

Обновка есть и в салоне – почерневшему седану достался усеченный руль вместо круглого. Hongqi H5 Xuanying предложен в двух комплектациях. В списке стандартного оборудования значатся: панорамный люк в крыше, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с вертикальным планшетом диагональю 12,6 дюйма, камеры кругового обзора. Версия подороже – это виртуальная приборка на 12,3 дюйма (у «простого» исполнения – 7-дюймовый приборный экран), беспроводная зарядка для смартфона, вентиляция передних кресел, адаптивный круиз-контроль вместо обычного, системы удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Что же касается остальных комплектаций, то почти у всех версий увеличена память мультимедиа, плюс больше исполнений теперь имеют комплекс водительских ассистентов.

Как и прежде, в Китае седан Hongqi H5 доступен с бензиновыми турбочетверками 1.5 (169 л.с.) и 2.0 (224 л.с.). Первый двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, второй сочетается с классическим восьмиступенчатым автоматом. Кроме того, покупатели могут выбрать гибрид HEV (без возможности зарядки от электросети) с установкой на базе полуторалитрового движка. При этом базовый двигатель 1.5T «традиционного» H5 отныне работает на АИ-92 (раньше мотор «питался» АИ-95; двигатель 2.0T и входящий в состав гибридной системы 1.5T так и работают на АИ-95). Привод в любом случае только передний.

Цена Hongqi H5 нового модельного года варьируется от 159 800 до 225 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,1 млн – 3 млн рублей по текущему курсу.

В России H5 сегодня представлен только с 2.0T (218 л.с.) и 8АТ. У нас рекомендованная цена седана начинается с отметки 4 790 000 рублей. На данный момент нет информации о том, доберется ли до российского рынка «черная» версия.