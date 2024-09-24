Toyota снова обвиняется в крупном мошенничестве

В суд США подан коллективный иск с серьёзными обвинениями против Toyota. Стало известно, что к ответственности в рамках поданного в США коллективного иска привлечен японский автопроизводитель Toyota, который обвиняется в мошенничестве с данными о выбросах при производстве двигателей для своих вилочных погрузчиков. Жалоба в федеральный суд Сан-Франциско была подана против Toyota и её дочерней компании Toyota Industries, крупнейшего в мире производителя вилочных погрузчиков.

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Истцами являются Broadmoor Lumber & Plywood (крупнейший поставщик товаров для ландшафтного дизайна), Marders (питомник) и Ferraro Foods (дистрибьютор итальянских продуктов питания). Все эти компании заявили, что не стали бы покупать погрузчики данного производителя, если бы знали, что машины не соответствуют нормам выбросов, и будут работать хуже, чем заявлено в рекламе. В иске содержится требование о возмещении неопределенного компенсационного и штрафного ущерба, а также о полном возмещении средств за приобретённые погрузчики.

Это очередной скандал Toyota с подтасовкой данных, который происходит практически сразу после другого расследования, связанного с подменой результатов сертификационных испытаний, когда масштаб проблемы вышел на уровень министерства транспорта Японии, которое потребовало от компании «кардинальных реформ». Казалось бы, всё начинает приходить к норме.

В начале этого года было обнаружено, что Toyota периодически вносила изменения в программное обеспечение или заменяла двигатели в ходе испытаний, что позволяло погрузчикам работать лучше, чем в реальных условиях. По данным истцов, незаконные действия компании впервые проявились после расследования Агентства по охране окружающей среды США. Справедливости ради, стоит отметить, что и американские регулирующие органы не предприняли никаких мер принудительного характера в отношении японского производителя.

В своей жалобе истцы упоминают «ядовитую культуру мошенничества, халатности и несоблюдения требований», присущую японскому бренду. Как итог — сомнения в реальной сертификации двигателей для погрузчиков на всех рынках, включая США. Остаётся добавить, что из-за проблем с выбросами в марте 2023 года Toyota уже приостанавливала продажи погрузчиков в Японии.