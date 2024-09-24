Volkswagen добавил новому Multivan T7 полный привод 4Motion. На прошедшей выставке коммерческого транспорта в Ганновере автогигант показал ранее невиданную версию однообъёмника. Напомним, после перехода на платформу MQB новый Volkswagen Multivan в течение трёх лет предлагался только с передним приводом. Сейчас трансмиссия 4Motion появилась, причём в единственном формате заряжаемого гибрида на основе бензинового турбомотора 1.5 TSI.

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Строго говоря силовая установка eHybrid 4Motion дебютировала в мае на кемпере California, однако в продажу такие машины до сих пор не поступили. Характеристики приведены скупо: известно, что полноприводный заряжаемый гибрид развивает 245 лошадиных сил, а система состоит из турбомотора 1.5 TSI Evo2, электродвигателя и батареи на 19,7 киловатт-часа.

Из описания можно сделать вывод, что трансмиссия 4Motion традиционная: с механическим подключением задней оси. Однако ни расход топлива, ни запас хода без активации ДВС, ни параметры электродвигателя не объявлены. Volkswagen впервые сочетает гибридную систему eHybrid и полным приводом 4Motion, так что Multivan T7 стал первопроходцем для всей архитектуры MQB.

Можно ожидать, что полноприводный гибрид станет самым дорогим в семействе Volkswagen Multivan T7. Сейчас цены стартуют с 53 тысяч евро за базовый дизельный минивэн и легко преодолевают отметку 70 тысяч евро, если выбрать топ-комплектацию и увлечься опциями. Кемпер California только начинается от 63 тысяч евро.