Кроссовер Lynk & Co 06 получил новую версию силовой установки

Кроссовер от Geely и Volvo на платформе Coolray: негибридная версия. Компания Lynk & Co поделилась официальными фото обновлённого паркетника с индексом «06». Год назад предполагалось, что после рестайлинга «шестёрка» окажется только гибридом, но классическая версия всё-таки подоспеет, хоть и с задержкой. По технике такой Lynk & Co повторит Geely Coolray, но будет богаче оснащён и отличится материалами отделки.

© Motor.ru

Обновлённый гибридный Lynk & Co 06 впервые показали прошлым летом, а осенью такая модификация вышла на китайский рынок. Рестайлинг традиционной бензиновой версии с четырёхцилиндровым турбомотором 1.5 (181 сила, 290 Нм), 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом запаздывал: были предположения, что молодой бренд Geely и Volvo вовсе сосредоточится на гибридах.

© Lynk & Co

Теперь слухи опровергнуты: Lynk & Co готовится к старту продаж чисто бензинового 06 с новым дизайном. Похоже, и по экстерьеру, и по интерьеру такой кроссовер повторит заряжаемый гибрид: разница из области декора. В основе «шестёрки» платформа BMA в самом растянутом варианте: по сравнению с «Кулреем» колёсная база увеличена на четыре сантиметра, хотя по габаритной длине Lynk & Co уступает три сантиметра.

© Lynk & Co

Вероятно, Lynk & Co 06 будут считать эдаким Coolray «на максималках»: более высокую цену оправдают оснащением и отделочными материалами. Дорестайлинговый вариант стоит с учётом скидок 110 тысяч юаней (15,6 тысячи долларов). Для сравнения актуальный паркетник Geely с таким же турбомотором можно приобрести за 72 тысячи юаней (10,2 тысячи долларов).

Как изменятся цены после рестайлинга станет известно совсем скоро. Нельзя исключать, что топовую начинку на платформе BMA в Китае сохранит только Lynk & Co 06, а Geely Coolray будет играть в бюджетной категории, сохранив только безнаддувный двигатель.