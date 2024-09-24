Chery рассекретила салон флагманского кроссовера Tiggo 9 для российского рынка

Семиместный паркетник китайской марки выйдет на авторынок РФ до конца текущего года. Цены станут известны позже.

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Кроссовер Chery Tiggo 9 поступил в продажу на домашнем рынке, в Китае, в прошлом году. Этот паркетник в 2024-м добрался и до РФ, правда, под другой маркой и с собственным названием – Jaecoo J8 (напомним, Jaecoo – это один из многочисленных суббрендов Chery). При этом до запуска J8 российское представительство Чери анонсировало расширение местной линейки за счёт Tiggo 9. Изначально предполагалось, что модели будут отличаться эмблемами и наполнением комплектаций. Но минувшей весной стало известно о том, что для зарубежных рынков Chery подготовила иную «девятку». Так, на экспорт под именем Chery Tiggo 9 решили отправлять SUV, который в Поднебесной продаётся под именем Chery Tiggo 8L.

Российское подразделение Chery начало рассекречивать местный вариант флагмана в прошлом месяце, тогда были опубликованы первые тизеры, частично демонстрирующие внешность новинки. Судя по ним, автомобиль получит светодиодную головную оптику и большую радиаторную решётку с рисунком в виде чёрной сетки с хромированными объёмными ромбами. В профиль можно увидеть выдвижные дверные ручки и традиционные наружные зеркала, в крыше имеется люк.

Теперь местный офис Чери рассекретил и интерьер трёхрядного кроссовера, который пополнит российскую линейку марки. Салон рассчитан на семерых седоков. Судя по единственному снимку, он такой же, как у Chery Tiggo 8L (или же у экспортного Tiggo 9). Перед водителем располагается многофункциональное рулевое колесо с усечённым снизу ободом, а также «парящий» горизонтальный дисплей диагональю 10,3 дюйма, исполняющий роль виртуальной приборки.

По центру передней панели находится крупный сенсорный экран (разрешение – UltraHD 2560 x 1440) информационно-развлекательной системы, его диагональ равна 15,6 дюйма. Кресла отделаны натуральной перфорированной кожей, у водительского есть электрорегулировки в восьми направлениях, поясничный упор – в четырёх, а также функция памяти; опционально доступна функция массажа.

Габариты Chery Tiggo 9 для РФ местный офис пока держит в секрете. Скорее всего, они такие же, как у поднебесного Tiggo 8L: длина составляет 4795 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1729 мм, а расстояние между осями – 2770 мм. Отметим, у представленного в РФ Jaecoo J8 (то есть Tiggo 9 в КНР) размеры иные: длина равна 4820 мм, ширина аналогична, высота – 1710 мм, а колёсная база – 2820 мм.

Официальных данных о технике Chery Tiggo 9 для РФ пока нет. На сегодняшний день в Китае Tiggo 8L, представленный как с передним, так и с полным приводом, оснащается бензиновой 2,0-литровой турбочетвёркой TGDI, отдача которой равна 254 л.с. (390 Нм). Этот мотор идёт в комплекте с классическим восьмиступенчатым автоматом.

Кроме того, здесь у кроссовера есть гибридная версия, правда, в компании считают такой вариант отдельной моделью с индексом T9 (он входит в электрифицированную серию Fulwin). Не исключено, что в РФ новинка тоже получит в том числе и гибридную «начинку».

Известно, что трёхрядный флагманский кроссовер выйдет на российский рынок до конца текущего года. Цены Chery Tiggo 9 станут известны позже. Отметим, стартовая рекомендованная розничная цена Jaecoo J8 в РФ составляет 4 399 000 рублей, а за топовый вариант просят не менее 5 099 000 рублей.