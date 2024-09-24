Автокомпании из КНР маскируют в РФ старые модели под новыми брендами

Компания Geely приостановила продажи своего кроссовера Tugella в России, что совпало с запуском на российском рынке нового автомобильного бренда Knewstar. Несмотря на незначительные различия между моделями, данный шаг позволит производителю избежать потенциальных санкций, сообщают "Известия".\

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По словам экспертов, российский рынок имеет огромное значение для Geely, однако компания также активно участвует в других крупных международных проектах. Они подчеркивают, что используя бренды-клоны в России, китайский автопроизводитель стремится сохранить свои позиции на важных рынках в других странах. "Безусловно, Geely занимает весомую позицию на российском рынке, уверенно обосновавшись среди трех самых популярных иностранных автокомпаний.

Тем не менее, у компании также есть проекты в других странах, на которыми она не хочет рисковать", – пояснил партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто, отметив, что в дополнение к выпуску автомобилей, компания задействована в крупных международных телекоммуникационных и космических инициативах, среди которых – сотрудничество со SpaceX Илона Маска. До этого сообщалось, что цены на автомобили из КНР в России выросли из-за сложностей в расчетах с китайскими банками.