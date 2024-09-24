Купить некачественный авто с пробегом можно даже у дилера

Купить некачественный автомобиль можно не только у частника, но и в сертифицированном автосалоне, предупредила в беседе с Lenta.ru автоэксперт, представитель компании-поставщика автомобилей Татьяна Малышева. Она рассказала, какие признаки выдают машину, от покупки которой лучше воздержаться.

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Во-первых, стоит изучить отзывы по модели: случается так, что у неё изначально непродуманный конструктив или есть решения, которые производитель применил в целях экономии и снижения затрат на производство.

Во-вторых, стоит обратить внимание на состояние кузова: множество притёртостей и царапин грозит в будущем проблемами с коррозией.

Неочевидный признак некачественного авто с пробегом - затёртая накладка педали тормоза. По словам Малышевой, это должно стать поводом для проверки тормозных дисков. Насторожить должны следы антифриза, масляные подтёки под капотом.

Также стоит обратить внимание на наличие канистр от масла и их количество в багажнике - если они есть, то, вероятно, можно нарваться на мотор с масложором.

Эксперт посоветовала обращать внимание на маркировку стекол, прилегание подкрылков и панель приборов, а также на очевидное: пробег - если он слишком маленький, то следует включить внимательность на полную.

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