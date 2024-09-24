Автоблогер назвал лучшие машины для водителей-новичков

Автоблогер Александр Булкин считает, что водителям-новичкам больше всего подойдут машины класса B. По его словам, это могут быть Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo, Lada Granta. При этом стоит понимать, что новым можно купить лишь Lada Granta и Solaris.

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Эксперт, которого цитирует News.ru, отмечает, что у этих "бюджетников" отличная ликвидность. И при перепродаже владелец ничего не потеряет.

Булкин также не рекомендует экономить и покупать старую машину с большим пробегом, так как в итоге получится, что вы начнете жить в автосервисе.

Еще один совет: при выборе между простым новым автомобилем и машиной из премиум-сегмента с большим пробегом лучше отдать предпочтение первому.

Ранее сообщалось, что россияне потратили на новые легковые автомобили почти 450 миллиардов рублей. Также сообщалось, что РФ стала крупнейшим экспортным рынком для автомобилей из Китая.