Начались продажи нового внедорожника Haval H9

Это удивительно, но российские продажи Haval H9 второй генерации стартовали раньше, чем в Китае, где они начнутся со дня на день. Компания объявила финальные цены и спецификации модели, которые заставляют задуматься о внутренней конкуренции между H9 и моделями премиального бренда Tank.

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В России вопрос решили путём внедрения комплектаций Haval H9 с дизелем, которых нет ни у флагманского Tank 500, ни у младшего Tank 300. Такой вот вопрос престижа. В Китае же Haval H9 предложен только с бензиновым двигателем 2.0 литра и 8-ступенчатым "автоматом", а Tank 500 - с трёхлитровым V6.

Haval H9 подкупает ценой - 205 900 - 235 900 юаней, в то время как за Tank 500 просят 335 000 - 395 000 юаней. Более компактный Tank 300 стоит 199 800 - 302 800 юаней - верхние комплектации стоят дорого, так как оснащены мотором V6 3.0.

В России продажи Haval H9 начались в августе по цене от 4,3 млн рублей.