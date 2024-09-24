Россиянам предлагают взломать заблокированные Zeekr за 75 тысяч рублей

Российские дилеры нашли способ разблокировать Zeekr, которые были дистанционно заблокировано производителем.

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В России марка Zeekr одна из самых популярных в своём сегменте, поэтому неудивительно, что на нашем рынке много автомобилей, поставленных неофициально. Во-первых, по параллельному импорту дешевле, во-вторых, официального представительства Zeekr в РФ нет.

В июле стало известно, что компания Zeekr будет отключать "серые" электрокары: таким образом китайский автопроизводитель поддерживает официальных дистрибьюторов.

Российские дилеры нашли решение проблемы: они предлагают клиентам купить за 75 тысяч рублей специальный "блок", отключающий автомобиль от мастер-аккаунта, пишет канал "Осторожно, новости". Однако никто не даёт гарантии, что это решение избавит от головной боли раз и навсегда: возможно, со следующим обновлением прошивки всё слетит.