Стало известно, когда подорожают подержанные автомобили в России

Подержанные автомобили в России подорожают в конце сентября 2024 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на директора департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Гришакова.

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«Что касается автомобилей внутреннего рынка, то рост цен начнется с конца сентября и в течение нескольких месяцев достигнет максимальных значений. Конкретные цифры удорожания автомобилей с пробегом будут зависеть от множества факторов, таких как денежно-кредитная политика ЦБ, курсы валют, дефицит отдельных сегментов», - сказал Гришаков.

До этого руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин заявил, что цены на новые автомобили в России к концу 2024 года вырастут на 15%.

Он отметил, что повышение утильсбора этого года не повлияет существенно на стоимость новых автомобилей, поскольку многие производители задолго до ожидаемой индексации начали закладывать расходы на оплату утильсбора в конечную стоимость своей продукции.