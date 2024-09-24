В Белоруссии кроссовер Seres оказался заметно дешевле

Quto сравнил цены на кроссовер Seres M5 в России и Белоруссии.

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В России сложилась неординарная ситуация: дилеры предлагают нерусифицированные Seres Aito M5, а также русифицированные Seres M5. Цена первых со всеми скидками сейчас составляет 4 990 000, а вторых — 5 590 000 рублей.

Важно отметить, что более дорогие машины имеют полностью русифицированную бортовую электронику, где вместо китайской операционной системы Harmony стоит вполне привычный Android, благодаря чему добавлены протоколы Apple CarPlay и Android Auto.

Кроме того, Seres M5 стоимостью 5 590 000 рублей располагает набором обогревов, что весьма важно для наших условий эксплуатации. В Белоруссии зимний пакет имеется, а вот русификации медиасистемы нет, зато цена гибрида составляет 4 440 000 рублей.

Напомним: на российском рынке новый китайский бренд представляет компания АО «МБ РУС» — это бывшее представительство Mercedes-Benz. В создании самих машин марки Seres самое непосредственное участие принимали специалисты IT-гиганта Huawei.

Между тем, в Белоруссии выстроились очереди за подешевевшими Voyah Free. Как стало известно редакции Quto, местный импортёр резко снизил цену гибрида. В итоге, большая часть автомобилей из наличия оказалась почти сразу выкуплена.