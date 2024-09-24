Семиместная версия Lada Largus выйдет на рынок до конца года

Вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Костромин в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал о том, как оценивает перенос Lada Largus в Ижевск.

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"Выражаю слова благодарности команде, которая сделала невероятную работу по очень оперативному переносу и развертыванию выпуска модели в Ижевске. Также нужно сказать спасибо инжинирингу и закупкам - они по сей день трудятся по локализации и замене компонентной базы. Ведётся глобальная работа. Уже выпущено более 10 тысяч машин, 3500 автомобилей уже продано.

Очень надеемся, что нам удастся выйти на те объемы реализации, которые были ранее. Largus - это уникальный автомобиль по своим характеристикам. У него есть свои поклонники как среди частных, так и корпоративных клиентов.

Семиместную версию модели мы ожидаем в четвертом квартале. Как и кроссовую", - отметил топ-менеджер.

Ранее "РГ" сообщала, что АвтоВАЗ ведет работу над обновлением Lada Largus.

Полное интервью с Дмитрием Костроминым будет опубликовано на сайте "РГ" в ближайшее время.