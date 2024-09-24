Появились первые снимки кроссовера BMW X5 нового поколения

Ответ на этот вопрос уже сейчас пытается найти издание Carscoops, основываясь на фотоснимках прототипов автомобиля и собственной информации. Итак…

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Достаточно неожиданно, но следующий кроссовер BMW X5 может вернуться к небольшим «ноздрям» радиаторной решетки, получив удлиненные фары. Также уже сейчас понятно, что особенностью автомобиля будет выпуклая поясная линия с довольно резко и четко очерченными колесными арками на крыльях.

Кроме того, обратите внимание на ручки – прототипы BMW X5 следующего поколения имеют лишь небольшие выступы-закрылки, напоминающие дверные ручки Ford Mustang Mach-E.

Кажется, новый BMW X5 примерит стилистику BMW Neue Klasse X, однако сохранит платформу CLAR, которая используется и сейчас. А это означает возможность установки обычных бензиновых или дизельных двигателей, использование Plug-In-гибридной системы, а также создание чистого электромобиля – наверняка он получит название BMW iX5. Ближайшим техническим родственником будущего BMW X5 G65 можно считать BMW 5-серии G60: ожидаем схожую гамму двигателей, диапазон мощности, емкость аккумулятора.

Однако все это только первая информация, которая еще может измениться. Дебют нового BMW X5 запланирован на вторую половину 2026 года, а старт продаж состоится лишь в 2027 году.