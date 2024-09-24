Дата появления общих полисов ОСАГО в России и Белоруссии пока не определена

Система общих полисов ОСАГО в России и Белоруссии вряд ли заработает в октябре. В августе появилась информация о том, что с 1 октября полисы ОСАГО, оформленные в России и Белоруссии будут распространяться на обе страны. Затем Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил отложить введение единой системы обязательного страхования на начало 2025 года. Однако сам законопроект ещё не принят даже в первом чтении. Но велики шансы, что его рассмотрят во время осенней сессии.

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Адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов объяснил, что законопроект предлагает создать единую систему ОСАГО на территории Союзного государства. Оформить такой полис смогут автомобилисты, чьи машины зарегистрированы в России или Белоруссии. Заключить такой полис можно будет онлайн.

Проверять единые полисы для двух стран инспекторы смогут через автоматизированную систему страхования, которая в России уже работает.

Согласно законопроекту, страховщики должны будут выдавать уникальные номера полисов в соответствии с автоматизированной системой.

Датой вступления закона в силу считается 1 октября этого года. Но скорее всего через несколько дней единые полисы ещё не заработают. Со стороны Белоруссии аналогичный закон должен вступить в силу только 1 января 2025 года. Поэтому, как считает адвокат Данилов, дата вступления закона в силу будет отодвинута, чтобы синхронизировать появление единых институтов страхования.