Юрист усомнился в необходимости новых штрафов для лихачей. Ранее комитет Госдумы одобрил административное наказание за опасное вождение. Штраф за это нарушение составит от 3 до 5 тысяч рублей, а повторное его совершение грозит лишением водительских прав. Однако эксперты не уверены в необходимости появления новых санкций.

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Так, по мнению адвоката Олега Матюнина, для привлечения лихачей к ответственности нужно не только признание гаишниками самого нарушения, но также фиксация деяний и доказательства того, что манёвры «повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение других участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью создаёт угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба».

«Следовательно, если водитель попался на однократном опасном перестроении, другом манёвре, указанном в правилах, он ещё не совершил этого административного правонарушения. Если даже сделал это несколько раз, но не создал опасности для людей и имущества, то состава опасного вождения тоже нет», — подчеркнул юрист.

Впрочем, он также отметил, что на данный момент сложно понять, как будут реагировать гаишники и какой будет административная практика.