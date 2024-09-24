Калининградский «Автотор» задолжал более 1 млрд рублей

Долги завода «Автотор» превысили 1 млрд рублей. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению четыре иска от рекламных агентств «Лайон коммьюникейшнз», IVK Media Solutions и DOT Digital Agency в августе и сентябре 2024 года. Истцами указаны дистрибьюторы китайских автомобилей Kaiyi, Baic и SWM. Бенефициаром во всех случаях указан Владимир Щербаков — основатель и основной владелец калининградского автомобилестроительного холдинга.

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Претензии к «Автотору» заключаются в неоплате долгов за выполненные работы. Общая сумма исковых заявлений превысила 1 млрд рублей.

Самый крупный иск подал «Лайон коммьюникейшнз», который требует взыскать с дистрибьютора бренда Baic 592 млн рублей, а с дистрибьютора SWM — 88,6 млн рублей.

Ещё 363 млн рублей от дистрибьютора марки Kaiyi хочет получить IVK Media Solutions, а DOT Digital Agency хочет взыскать с него же 5 млн рублей «задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами».

По предварительным данным, отечественный автозавод отказался платить за организацию мероприятий и рекламных кампаний для автомобилей, которые собирают на мощностях площадки. Помимо прочего, речь идёт о тест-драйвах моделей Kaiyi X7 Kunlun и BAIC X75, которые состоялись в первой половине 2024 года