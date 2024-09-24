Китайские автопроизводители маскируются под новыми брендами в России

Китайские автопроизводители начали маскироваться под новыми брендами на российском авторынке с целью снизить репутационные риски, сообщили «Известия» со ссылкой на агентство «Автостат». News.ru

По словам экспертов, российский рынок имеет огромное значение для Geely, однако компания также активно участвует в других крупных международных проектах. Они подчеркивают, что, маскируясь под брендами-клонами в России, китайский автопроизводитель стремится сохранить свои позиции на важных рынках в других странах. Газета.Ru

Недавно в Geely объявили об уходе с российского рынка купе-кроссовера Tugella, продажи которого в стране начались в конце 2020 года. За это время компания успел продать в РФ в общей сложности почти 34 тысячи подобных машин. Практически одновременно с исчезновением с сайта концерна информации о Tugella состоялась презентация нового автобренда Knewstar. Доступная россиянам модель «001», как поясняют эксперты, является почти точной копией ушедшей из РФ Tugella как в плане дизайна, так и в контексте технических характеристик. Lenta.ru