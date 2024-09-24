Обновился популярный седан Nissan Versa

Nissan Versa обновилась, но сохранила звание самой дешевой машины в США. Сегмент бюджетных автомобилей на американском рынке стремительно сокращается — Kia Rio и Chevrolet Spark сняты с производства, а Mitsubishi Mirage доживает своей последний модельный год. Однако одна модель по-прежнему продается и даже обновляется, и это Nissan Versa. На сегодняшний день она остается самой доступной и стоит меньше 20 тысяч долларов с учетом доставки. Это эквивалентно 1,86 миллиона рублей.

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Versa (в некоторых странах продается под именем Almera) пережила серьезную модернизацию в 2022 году, затем ее обновляли в 2023-м и вот сейчас, в 2024-м. Седан 2025 модельного года, согласно официальному пресс-релизу американского подразделения Nissan, стоит от 17 190 долларов, и это самая низкая рекомендованная розничная цена среди новых автомобилей на рынке США. В Nissan также отмечают, что в стране продаются всего три модели дешевле 22 тысяч долларов и Versa — одна из шести моделей в локальной линейке стоимостью до 30 тысяч долларов.

© Nissan

© Nissan

© Nissan

© Nissan

© Nissan

© Nissan

© Nissan

Versa 2025 модельного года получила светодиодную оптику (в комплектациях S и SV), камеры кругового обзора, систему автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов, систему предупреждения о выезде из занимаемой полосы и систему автоматического переключения света с дальнего на ближний. Есть у седана и система мониторинга слепых зон, а также система, предупреждающая о перекрестном столкновении сзади. В топовой комплектации SR доступен интеллектуальный круиз-контроль. Из опций комфорта — мультимедийная система с семидюймовым тачскрином (в исполнении SR диагональ экрана увеличена до восьми дюймов). Заявлена поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

В спецификации для США Верса комплектуется четырехцилиндровым мотором объемом 1,6 литра мощностью 122 лошадиные силы. Коробка передач — пятиступенчатая «механика» (в «базе») и вариатор.

Без учета доставки Nissan Versa 2025 года стоит от 17 190 долларов (1,6 миллиона рублей), а самая дорогая модификация с полным набором опций обойдется в 21 190 долларов (1,97 миллиона рублей). Для сравнения: в России за эти же деньги можно купить Lada Vesta.