Россия стала самым крупным автомобильным рынком для Китая

Назван крупнейший авторынок Китая. Им стала Россия. С января по август Китай экспортировал 4,09 млн автомобилей, и это на 39% больше, чем за тот же период 2023 года. По итогам восьми месяцев Россия заняла первое место в списке стран автомобильного экспорта для КНР. За этот период в нашу страну было отправлено 705 514 автомобилей. Второе место с отставанием более чем в 2 раза заняла Мексика — 323,5 тыс. машин. Третье — ОАЭ с 203 тыс. автомобилей.

Ещё в топ-10 стран вошли Бразилия, Бельгия, Саудовская Аравия, Великобритания, Австралия, Филиппины и Турция.

Только за август Китай отправил в другие страны 610 тыс. машин. На долю России за этот период пришлось более 19% всего китайского экспорта автомобилей. В денежном эквиваленте это составило 1,6 млрд долларов. Для сравнения, в 2022 году Китай отправил в Россию 160 тыс. машин, а 2023 году — 910 тыс. автомобилей.

Через таможню Приморья за 8 месяцев россияне ввезли почти 6,5 тысячи китайских легковых автомобилей для личного пользования. Это почти в пять раз больше, чем годом ранее.

С января по август этого года Китай нарастил экспорт электромобилей на 25% по сравнению с восемью месяцами 2023 года — 1,4 млн машин. В августе 2024 года объём экспорта электромобилей составил 180 тыс. единиц.

Больше всего электрокаров Китай отправляет в Бельгию (170,8 тыс. машин), Бразилию (136,1 тыс.) и Великобританию (88,9 тыс.). А также в Таиланд, на Филиппины, в Мексику, Индию, Австралию, ОАЭ и Германию. Россия не вошла в топ-10 стран, куда отправляются много электрокаров.