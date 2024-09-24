Tank 500 оказался в два раза дешевле нового Lexus GX, который вышел в Казахстане

В Казахстане стартовали продажи нового поколения внедорожника Lexus GX, сообщает Quto. Цена на внедорожник составляет 50 млн тенге (9,7 млн рублей).

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Lexus GX оснащён 354-сильным турбомотором V6 3.5 литра и 10-ступенчатой АКП. Традиционный вопрос: что купить - базовый Lexus GX или топовый Toyota Land Cruiser 250/Prado. В пользу "Тойоты" говорит более богатое оснащение. Есть более доступная альтернатива из КНР: полноценный рамный внедорожник с системой полного привода и блокировками - Tank 500, его стоимость - от 23 790 000 тенге (4,61 млн рублей).

Также Lexus GX предлагается в версии Overtrail, в активе которой находятся 18-дюймовые "зубастые" колёса, адаптивная регулируемая подвеска и блокировка заднего межколёсного дифференциала. Цена такого "Лексуса" - 54 900 000 тенге (10,65 млн рублей).