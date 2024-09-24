За автоподставы начнут сажать в тюрьму

В РФ автоподставы станут уголовно наказуемы. На рассмотрение Госдумы в ближайшее время будет внесён законопроект, предусматривающий введение уголовного наказания за организацию ДТП с целью вымогательства денег. Как пишут IZ.ru, авторы нововведения указывают на участившиеся случаи автоподстав на дорогах страны.

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Если документ будет одобрен, то в Уголовном кодексе появится отдельная статья за автоподставы. За ДТП с целью вымогательства предложено сажать в тюрьму на срок до 4 лет, а в случае, если действует группа лиц по предварительному сговору или с причинением тяжкого вреда здоровью — до 7 лет.

«В России снова наблюдается рост количества мошеннических действий на дорогах — в частности, автоподстав. Мошенники имитируют ДТП, а затем вымогают у жертвы “компенсацию за ущерб”. Но даже в случае разоблачения автоподставщиков судят по обычной “мошеннической” статье, хотя их действия сопряжены с вымогательством, угрозами, умышленным нарушением ПДД и повреждением авто потерпевших», — пояснил автор законопроекта, депутат Ярослав Нилов.

По его словам, сегодня ситуация не настолько критичная, как 10 лет назад, так как на улицах появилось большое количество видеокамер, фиксирующих происходящее. Поэтому преступники придумывают новые методы обмана. Например, с участием пешеходов или при парковке транспортных средств, когда жертва якобы задевает чужую машину и уезжает.

При этом эксперты отмечают, что до появления новой статьи в УК РФ необходимо более чётко прописать критерии автоподстав.