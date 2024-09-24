Эксперт рассказал, зачем китайские бренды маскируют свои названия в России

Эксперты рассказали, почему китайские автомобили продаются в РФ инкогнито. Китайские автопроизводители продают множество своих моделей в России под новыми, не своими брендами. Эксперты, опрошенные изданием Iz.ru, считают, что это помогает Поднебесной не потерять один из ключевых автомобильных рынков. И одновременно с этим обезопасить себя от потенциальных западных санкций.

Примеров такой «маскирующей» политики нейминга уже довольно много: Xcite, «Москвич», «Амберавто» и другие.

Одним из последних примеров стало появление в России нового бренда Knewstar. Недавно в России представили кроссовер 001, который незначительно внешне отличается от популярного SUV Geely Tugella. Одновременно с этим продажи новых Tugella в России остановились, сейчас дилеры распродают только остатки со складов.

Продажей и поставками нового бренда будет заниматься компания «Слава Моторс Рус». Именно она отвечает за распространение других моделей Geely под белорусской маркой Belgee.

Россия стала главным экспортным рынком для Китая, на долю нашей страны приходится 19% от всего экспорта. Партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто полагает, что маскируясь за новыми брендами, китайские компании стараются обезопасить себя от потенциальных вторичных санкций. И одновременно с этим не потерять важный рынок сбыта.

Например, компания Geely принимает участие в международных проектах. Так, Geely сотрудничает cо SpaceX Илона Маска, китайскому концерну принадлежат европейские бренды Volvo и Lotus, машины лондонских такси LEVC, доля Aston Martin, Mercedes-Benz. А успешная торговля с Россией может испортить репутацию компании на Западе.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что такое положение Geely вынуждает компанию вести себя осторожно и дифференцировать свою деятельность в нашей стране. В итоге Geely выводит на наш рынок уже известные модели, которые продаются под другими брендами. Другие компании таким же образом создают для себя «запасные аэродромы» на случай, если им придётся уйти из России.