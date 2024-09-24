Land Rover подготовил спецверсию Defender Eivissa

Этот SUV британской марки, получивший кузов в ярких цветах, выйдет лимитированным тиражом: будет выпущено всего шесть экземпляров.

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В прошлом году руководство компании JLR решило разделить Land Rover на три отдельных бренда – Range Rover, Defender и Discovery. При этом в линейку марки Defender войдёт несколько разных моделей, которые объединят внедорожные возможности и угловатый стиль оформления экстерьера. Флагман бренда – актуальный Defender поколения L663. Теперь этот внедорожник обзавёлся новой спецверсией, создатели которой вдохновлялись средиземноморским островом Ибица (Испания).

Лимитированная серия Land Rover Defender получила название Eivissa – это каталонское название Ибицы. Этот остров входит в состав Балеарских, он знаком многим туристам из-за богатой и разнообразной «ночной жизни», ярких вечеринок и запоминающихся фестивалей. Сейчас здесь проходит мероприятие под названием Destination Defender Ibiza, гости которого могут оформить заказ на спецверсию внедорожника (они принимаются до 29 сентября).

Спецверсия внедорожника предлагается в двух исполнениях – Defender 110 Eivissa Sunrise и Defender 90 Noontide. Эти автомобили помимо соответствующих шильдиков отличаются от обычных вариантов яркими цветами кузова. В компании пояснили, что они отражают «цвета острова в разное время суток».

Так, жёлтый оттенок со вставками из чёрного глянцевого пластика у Sunrise является отсылкой к восходу солнца, который встречает жителей и гостей острова после оживленной ночи. А на создание «полуденного» варианта Noontide разработчиков вдохновило ясное голубое небо, синева Средиземного моря и белые дома, которые отобразились в виде соответствующих вставок на кузове.

Тираж спецверсии ограничен всего лишь шестью экземплярами – три Defender 110 Eivissa Sunrise и три Defender 90 Noontide. О списке оснащения в компании ничего не рассказали. Оба варианта получили 20-дюймовые колёсные диски, а модификация 110 – частично тканевую крышу. Официальной информации о технике исполнений Eivissa тоже нет.

На Destination Defender Ibiza компания привезла также Land Rover Defender Octa. Напомним, топовая версия внедорожника была рассекречена в июле текущего года, в его основу лег вариант Defender 110. Это исполнение оснастили битурбомотором V8 разработки BMW, его объём составляет 4,4 литра, мощность – 635 л.с., а максимальный крутящий момент – 750 Нм. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач в составе мягкогибридной системы (с «электродовеском», исполняющим роль стартер-генератора). Топовому внедорожнику на разгон с места до «сотни» нужно 4,0 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Цены Land Rover Defender Eivissa в компании не разгласили, а вот стоимость Defender Octa с мотором V8 уже известна. На домашнем рынке, в Великобритании за него просят не менее 145 300 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 18,05 млн рублей по текущему курсу).