Дума задумалась о создании такси, удобного для многодетных семей

Госдума выступила с предложением о выпуске российских минивэнов для такси. С просьбой организовать производство отечественных минивэнов для такси первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев обратился к главе Министерства промышленности и торговли РФ Антону Алиханову.

На заседании по обсуждению закона о такси была озвучена большая проблема — отсутствие подходящего транспорта для многодетных семей, а также для семей с детьми-инвалидами, говорится в пояснительной записке. Уточняется, что поездка на обычных автомобилях таких семей практически невозможна, так как приходится заказывать не одну, а две машины. В ситуации семей с детьми-инвалидами всё ещё сложнее — долгое ожидание специальной машины, которую порой приходится заказывать даже не за несколько часов, а за сутки или более.

«Давайте создадим наш российский специализированный минивэн, которым смогли бы пользоваться многодетные семьи, инвалиды, маломобильные граждане. Такой автомобиль может и должен производиться по госзаказу», – отметил Гусев в обращении к министру.

Ранее на расширенном межфракционном заседании Госдумы на тему «Год реализации федерального закона о такси: проблемы и пути решения» были озвучены проблемы, с которыми регулярно сталкиваются семьи с детьми. Речь шла о завышении тарифа, отказе от поездки, отсутствии у водителя детских кресел, бустеров.