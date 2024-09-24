Названа стоимость владения кроссовером Changan CS55 Plus
За пять лет владельцы китайского кроссовера Changan CS55 Plus потратят на его обслуживание 1,1 млн рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Так, каждый километр на Changan CS55 Plus обойдется в 11,1 рубля. За пять лет сумма составит 1,1 млн рублей. Но это при условии, что пробег за эти 5 лет достигнет 100 тыс. километров, а регионом эксплуатации будет Москва вместе с Московской областью.
Отмечается, что наибольшие затраты на содержание кроссовера Changan CS55 Plus ожидают его владельца в первый год эксплуатации – около 280 тыс. рублей. В остальные 4 года они составят по 200 – 220 тыс. рублей.
В стоимость владения включены страховки ОСАГО, замена шин, ремонт и налоги.
До этого стало известно, что китайская марка GAC выведет бизнес-седан Empow на авторынок России.
В апреле впервые появилась информация о том, что GAC может вывести на рынок РФ свою новинку. В итоге компания приняла положительное решение.
Дебют седана в России ожидается в первом квартале 2025 года. Он оснащается 1,5-литровым турбомотором на 177 л.с. и «роботом» или 2-литровым двигателем на 265 л.с. и АКП с гибридной системой мощностью 238 л.с.