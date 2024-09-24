Автосервисы пожаловались на нехватку запчастей

Рост продаж автомобилей на вторичном рынке привел к нехватке запчастей в российских автосервисах. Особенно остро стоит вопрос с наличием деталей для двигателей, коробок передач, систем электроники и кузовных элементов.

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Как пояснил официальный представитель бренда Oting в России Алексей Кожухов, к такому положению дел привели антироссийские санкции, которые стали преградой для поставок комплектующих из Америки и стран Европы. Ситуацию также усугубляет затрудненный доступ к импортным автозапчастям из-за проблем в логистических цепочках.

Другой участник рынка подчеркнул, что острее всего дефицит запчастей ощущают владельцы премиальных автомобилей. Деталей для них нет в наличии, а доставка под заказ становится дорогой и занимает слишком много времени.

Также представители отрасли отметили, что нередко возникают сложности с комплектующими для редких моделей, число которых в России увеличилось за счет параллельного импорта.

В условиях нехватки запчастей клиенты автосервисов зачастую вынуждены приобретать неоригинальные детали. Это может привести к поломкам, нестабильной работе, а также оказать негативное воздействие на безопасность автомобиля.

Представители сервисов заявили об увеличении числа сложных ремонтов, направленных на продление срока эксплуатации авто. Это связано с ужесточением кредитной политики и повышением цен на новые автомобили, сообщает «Российская газета».

Чтобы в будущем не купить машину, которая потребует больших вложений в ремонт, обязательно проведите проверку авто. В отчете покажется вся информация о машине: участвовала ли она в авариях, какое обслуживание у дилера и СТО было проведено, числится ли в угоне и многое другое.