Geely раскрыла подробности о кроссовере Cityray для России

Компания Geely раскрыла технические характеристики новой модели для российского рынка - компактного городского кроссовера Cityray.

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Cityray расположится в модельном ряду Geely между Coolray и Atlas. Габаритная длина составляет 4510 мм, ширина - 1865 мм, размер колёсной базы - 2701 мм, а ширина - 1865 мм. Объём багажного отделения больше, чем у Kia Sportage, и равен 571 литр. При сложенной спинке заднего дивана полезный объём увеличивается до 1271 литра.

Geely Cityray оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 147 л.с. с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива. Максимальный крутящий момент составляет 270 Нм. Мотор работает в паре с 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным "мокрым" сцеплением (7DCT). Заявленный расход топлива на 100 км - 6,5 литра, разгон с места до "сотни" занимает около девяти секунд.

Также известно, что Geely Cityray будет доступен в четырёх комплектациях. Дата старт продаж и цены объявят позднее. Ранее "РГ" рассказывала, сколько будет стоить новинка.