Кроссовер Geely Cityray для России: раскрыты составы комплектаций

Вслед за техническими характеристиками нового Geely Citiyray стали известны подробности о комплектациях компактного кроссовера для российского рынка.

В стартовом исполнении Comfort автомобиль получил "зимний пакет" (подогревы передних сидений, рулевого колеса, внешних зеркал, форсунок омывателя и зоны покоя стеклоочистителей), 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, светодиодные фары ближнего и дальнего света, комбинированную отделку сидений тканью и экокожей, обивку потолка черного цвета, мультируль с отделкой из экокожи и регулировками по вылету и высоте, бесключевой доступ со стороны водителя, запуск двигателя с кнопки, датчики дождя и света, климат-контроль, круиз-контроль, цифровую приборную панель диагональю 10,25 дюйма, мультимедиа диагональю 13,2 дюйма, камеру заднего вида, аудиосистему с четырьмя динамиками.

Также в базовую комплектацию включены системы передние подушки безопасности водителя и пассажира, системы ABS, ESC, антипробуксовки, помощи при экстренном торможении и старте на подъёме, датчик давления в шинах, электромеханический "ручник" с функцией AutoHold.

В комплектации Luxury у кроссовера появляются сдвоенные патрубки выхлопа, панорамная крыша с люком, расширенная отделка салона экокожей, задний подлокотник с подстаканниками, система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC), подогрев задних сидений, электрообогрев лобового стекла, электрорегулировка кресла водителя в шести направлениях, электропривод складывания наружных зеркал заднего вида, аудиосистема с шестью динамиками, бесключевой доступ со стороны пассажира, шесть подушек безопасности, система камер кругового обзора с функцией "прозрачного шасси", адаптивный круиз-контроль.

Фото: Пресс-служба Geely

Список ассистентов расширен системами предупреждения и предотвращения фронтального столкновения, удержания автомобиля в полосе движения, распознавания дорожных знаков, контроля слепых зон, помощи при выезде задним ходом, предупреждения об опасности при открывании дверей, помощником движения по автомагистрали и смены полосы и задними датчиками парковки.

Версию Flagship можно отличить по 19-дюймовым колёсам. В салоне появляются атмосферная подсветка (включая подсветку динамиков), подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках и перчаточного ящика, электрорегулировка пассажирского кресла в четырёх направлениях, аудиосистема с восемью динамиками, беспроводная зарядка для мобильных устройств, электропривод двери багажника.

Топовое исполнение Flagship Sport отличают характерные акценты: двухцветная окраска кузова с элементами экстерьера чёрного цвета, увеличенный спортивный спойлер особого дизайна, четыре патрубка выхлопной системы, расположенные по центру заднего бампера, 19-дюймовые легкосплавные диски черного цвета, а также хромированные накладки на педали.

Ранее "РГ" рассказывала, какой силовой агрегат получит новый Cityray для рынка РФ. Ожидаемая цена - от 2,9 млн рублей.