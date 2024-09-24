Появились первые изображения кроссовера FAW Bestune T90 для России

FAW показал фотографии нового кроссовера Bestune T90 для РФ. Китайский производитель опубликовал в Сети первые изображения внешнего и внутреннего оформления нового паркетника, продажи которого стартуют на российском рынке в ближайшее время.

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Визуально новинку можно узнать по бамперу и широким воздухозаборником и массивными Y-образными секциями головной оптики, компактной решётке радиатора с горизонтальными ламелями, рельефному капоту, логотипу с подсветкой, расположенному между соединяющими ДХО диодными полосами, а также ярко выраженными поясной и плечевой линиями на боковинах.

Салон — минималистичный, с массой небольших ниш для хранения мелочей, а физические кнопки здесь есть только на руле. Зато нашлось место для 8,0-дюймовой отдельно стоящей виртуальной «приборки», 12,6-дюймового вертикального дисплея медиасистемы, при помощи которого предложено управлять всем функционалом машины.

© FAW

Перечень оснащения включает в себя проекционный дисплей, камеры кругового видеообзора, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, адаптивный круиз-контроль, панорамную крышу и широкий набор водительских ассистентов.

Автомобиль построен на модернизированной платформе FMA-A2, а его размеры составляют 4718 х 1880 х 1710 мм в длину, ширину и высоту соответственно, размер колёсной базы равен 2772 мм.

Никаких подробностей о техническом оснащении модели пока нет. На рынке Белоруссии моторная гамма новинки включает в себя 1,5-литровый турбомотор мощностью 170 сил и 252-сильный наддувный агрегат объёмом 2,0 литра. С первым сочетается 7-ступенчатый «робот», со вторым — 8-диапазонная автоматическая трансмиссия.