Изучаем уникальный шестиколесный Ferrari Testarossa

Ferrari не славится своей терпимостью к клиентам, которые пытаются самостоятельно модифицировать их автомобили, особенно когда речь идёт о классических моделях. Мы подозреваем, что по крайней мере один менеджер или руководитель компании устроит истерику, увидев этот Ferrari Testarossa с шестью колесами.

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Необычный суперкар был замечен во время перевозки на грузовике в Далласе, штат Техас. Предполагается, что он принадлежит Ричарду Роулингсу, наиболее известному как человек, стоящий за Gas Monkey Garage. В прошлом году Роулингс приобрел пять Testarossa, которые использовались во время съемок фильма «Бесконечность» с Марком Уолбергом в главной роли.

Хотя видео короткое, оно показывает, что культовый Ferrari претерпел значительные изменения, настолько, что теперь он едва напоминает тот автомобиль, которым был когда-то. Например, задняя часть Testarossa была полностю переработана, и мы видим, что оригинальные задние фонари были заменены новыми. Также есть пара других выхлопных труб, выходящих из задней решетки, и эффектный пакет бампера/диффузора с блестящей хромированной отделкой.

И всё же самым большим и ярким изменением является наличие двух дополнительных колес. Чтобы растянуть автомобиль, мастерской, вероятно, пришлось разрезать шасси где-то между салоном и моторным отсеком, а затем, добавив дополнительную пару колёс, снова всё соединить.

Мы не знаем, сохранился ли оригинальный 12-цилиндровый оппозитный двигатель Ferrari, но если да, то вряд ли его оставят без модификаций, учитывая всю проделанную с автомобилем работу.