Эксперт рассказал о слабых сторонах Toyota RAV4

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Игорь Кацубо рассказал о плюсах и минусах подержанного кроссовера Toyota RAV4 третьего поколения. По его словам, надежностью отличается двигатель.

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«Двигатели и коробки Toyota RAV4 при условии регулярного обслуживания и бережной эксплуатации отличаются высокой надежностью. Вариатор без капитального ремонта может проездить более 150 тысяч км», — сказал эксперт.

Слабым звеном в этих моделях является рулевая рейка, замена которой может требоваться через каждые 50 тысяч км. Поломка агрегата происходит из-за износа втулок.

Кроме того, у автомобиля слабое лакокрасочное покрытие, на котором быстро образуются сколы и царапины.

До этого стало известно, что самый надежный мотор Chevrolet — B15D2 объемом 1,5 литра и мощностью 105-107 л.с. Его ресурс составляет не менее полумиллиона километров.

Агрегат имеет алюминиевый блок цилиндров и двухрядное V-образное расположение 16 клапанов в ГБЦ (на каждый цилиндр приходится два впускных и два выпускных клапана). Работа клапанов обеспечивается гидротолкателями, привод распредвалов цепной, а фазовозвращатели отсутствуют. Почти все технические решения, использованные в этом двигателе, обеспечивают его малофорсированность и надежность.

Моторы B15D2 устанавливались на автомобили Chevrolet Cobalt (бывший Chevrolet Aveo) и Daewoo Gentra (бывший Chevrolet Lacetti).