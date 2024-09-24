«Бюджетный» кроссовер Deepal S05 от Changan готов к старту продаж

Новый паркетник будет доступен как с гибридной установкой, так и в виде полноценного электрокара. На родине марки уже открыт прием предварительных заявок, старт «живых» продаж ожидается в ближайшее время.

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Дизайн своего нового кроссовера с индексом S05 бренд Deepal (он же Shenlan или Deep Blue) раскрыл в мае-июле. Публичную премьеру провели в самом конце августа на автосалоне в Чэнду. Ну а теперь паркетник стал доступен для предзаказа в Китае, хотя прайс-лист еще не опубликован. Напомним, марка Deepal была создана компанией Changan в 2022 году специально для электрифицированных машин. Deepal S05 – это пятая модель в гамме, паркетник присоединился к лифтбекам SL03 и L07, кроссоверам S07 (бывший S7) и G318. Причем «пятерка» носит статус SUV «начального уровня».

Внешность выполнена в актуальном стиле бренда. Кроссовер Deepal S05 получил гладкий «нос», двухъярусную головную оптику, единую плашку задних фонарей и выдвижные ручки дверей. За доплату на крышу можно поставить камеру с разрешением 4K. И она не только для безопасности, но и для развлечения. «Станьте мастером фотографии за считанные секунды», — так описан этот гаджет на китайском сайте Deepal. Длина «пятерки» равна 4620 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1600 мм, колесная база – 2880 мм. Для сравнения, размеры актуального Deepal S07: 4750/1930/1625 мм, расстояние между осями – 2900 мм.

В салоне – усеченный руль, гигантский планшет мультимедийной системы и двухэтажный центральный тоннель, на котором расположена площадка для беспроводной зарядки смартфона. Привычной приборки нет, ее роль возложена на проекционный дисплей. В списке оборудования еще заявлены камеры кругового обзора, множество радаров, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль и прочие электронные ассистенты.

Deepal S05 предложен в виде гибрида или полноценного электрокара. Гибридный паркетник имеет бензиновый двигатель 1.5 (98 л.с.), который работает в основном в режиме генератора, и один 218-сильный электромотор на задней оси. Китайские профильные СМИ пишут, что для гибрида можно выбрать батарею емкостью 17,08 или 27,28 кВт*ч. Электрокар тоже доступен только с задним приводом, его мотор выдает 238 л.с. Чисто электрическая версия комплектуется аккумулятором на 56,12 кВт*ч, запас хода – 510 км по циклу CLTC.

Прайс-лист Deepal S05 должны опубликовать в ближайшее время. К примеру, старший паркетник Deepal S07 сегодня стоит от 149 900 юаней – это около 1 966 000 рублей по актуальному курсу.

Бренд Deepal представлен и за пределами Поднебесной. В частности, его модели можно купить в Таиланде, вдобавок анонсирован выход на рынки Ближнего Востока. Не исключено, что впоследствии марка официально появится и в России.