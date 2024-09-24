General Motors приступил к спасению себя через увольнения и модернизацию

General Motors прекращает выпуск Chevrolet Malibu и увольняет 1 700 человек. Стало известно, что концерн General Motors уже в ноябре останавливает производство на заводе в Канзасе. Пока речь идёт о возобновлении работы с середины лета 2025 года. К тому же, будет прекращён выпуск среднеразмерного седана Chevrolet Malibu. Параллельно с этим стартует сокращение, под которое попадают 1 700 человек. Руководство компании уже довело до сведения властей штата, что увольнение пройдёт в два этапа — 18 ноября 2024 года и 12 января 2025 года.

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Что касается сборочного завода в Фэрфаксе, то его за это время планируют переоснастить, на что будет выделено 390 миллионов долларов. После модернизации на производстве начнут собирать электрический Chevrolet Bolt EV и кроссовер Cadillac XT4.

Ну, а судьба Malibu предрешена. Настоящее, девятое поколение Chevrolet Malibu выпускают с 2016 года. Название Malibu впервые было использовано для одной из комплектаций Chevrolet Chevelle. С 1973 году Malibu стал самостоятельной моделью. В 1983 году производство автомобиля приостанавливалось, но спустя 14 лет его снова возобновили. Возможно, чудо воскрешения модели опять когда-то произойдёт.

Изменения коснутся не только производства в Канзасе, но и одного (пока) из поставщиков — китайского Yanfeng. Предприятие уже объявило о закрытии завода в Риверсайде (штат Миссури). Американские СМИ сопоставили даты закрытия двух производств, они совпали. На этом заводе без работы остаются 444 сотрудника.