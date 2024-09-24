В Россию в 2025 году официально придет марка Exlantix

В первом квартале 2025 года выйдет марка Exlantix. Ранее предполагалось, что продажи автомобилей на российском рынке начнутся летом. Но сейчас сроки решено сдвинуть, так как вместо чистых электрокаров нашей публике сперва предложат более более востребованные параллельные гибриды. Первенцем, скорее всего, окажется бензоэлектрический вариант седана ES.

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Как стало известно редакции Quto, также российский офис готовит дебют кроссовера Exlantix ET: его колёсная база — 3 000 мм, длина — 4 955 мм, а ширина — 1 975. Машина получит полный зимний пакет, русификацию мультимедиа, а также адаптацию под местные условия.

Вдобавок заявлены интеллектуальная пневматическая подвеска, 6-поршневые вентилируемые тормоза, фирменная телематика, а также доводчики всех дверей. Пиковая мощность гибридной силовой установки равна 469 л.с., крутящий момент — 634 Нм, а запас хода — 1238 км.

Чисто электрический седан Exlantix ES тоже придёт адаптированным. В рамках адаптации появился «зимний пакет», включающий подогревы всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок омывателя. Вдобавок модель оснастили мощными насосами для обогрева батареи.