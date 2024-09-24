АвтоВАЗ уточнил сроки появления семиместного универсала Lada Largus

Уточнены сроки появления семиместного универсала Lada Largus. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на вице-президента по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрия Костромина, запуск трехрядкой версии Ларгуса запланирован на четвертый квартал этого года (октябрь-декабрь). Тогда же появится и Lada Largus Cross. До этого момента с конвейера завода в Ижевске будут сходить только пятиместные универсалы и фургоны, а в конце сентября к ним присоединится электрический e-Largus.

Производство Largus перезапустили весной этого года, завершив перенос выпуска модели из Тольятти на завод Lada в Ижевске. Уже к концу августа с конвейера ижевской площадки сошло 10 тысяч Ларгусов. План на 2024 год предусматривает сборку до 90 тысяч универсалов и фургонов, а на 2025 — 100 тысяч.

Сейчас Largus доступен в нескольких модификациях. Универсал — с восьмиклапанным мотором объемом 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил и с 16-клапанным на 106 сил, оба работают с пятиступенчатой механической коробкой передач. А вот фургон комплектуется безальтернативной связкой 90-сильного агрегата и «механики». Цены лежат в диапазоне от 1 660 000 до 1 735 000 рублей за пятиместный универсал, а рекомендованная розничная стоимость фургона — 1 670 000 рублей.

Днем ранее Костромин рассказал о планах по обновлению семейства Largus — новинка находится в разработке, однако ее придется подождать. Зато уже до конца года Ларгус обзаведется экономичной битопливной модификацией.

Что же касается электрического e-Largus, то его производство стартует 25 сентября. У такого Ларгуса вместо обычного ДВС синхронный электродвигатель китайского производства. Его номинальная мощность — 68 лошадиных сил, а пиковая отдача может достигать 163 сил, но только в интервале 20 секунд. Емкость батареи составляет 46 киловатт-часов, и одного ее заряда хватает примерно на 400 километров. Цены электрического Lada e-Largus пока не объявлена.