Подсчитана стоимость владения Lada Niva Legend. Эксперты Национального агентства промышленной информации (НАПИ) проанализировал траты владельцев на отечественный внедорожник и пришли к выводу, что владение машиной в течение 5 лет обходится россиянам дороже самого автомобиля.

Для анализа была взята машина в комплектации Classic стоимостью 981 000 рублей, купленная в Москве для личных нужд и ежегодно проезжающая 20 тысяч км. В итоге оказалось, что стоимость владения (то есть сумма всех трат на автомобиль) через пять лет составит 1 351 400 рублей, или 13,51 рублей за 1 км пути.

Дороже всего владельцу обойдётся заправка машины — за 5 лет водитель потратит на топливо более 615 тысяч рублей. Кроме того, ТО оценивается в 89,8 тысяч рублей, текущий ремонт потребует 29 тысяч рублей, а на шины и сезонный шиномонтаж придётся заложить ещё 80 тысяч рублей.

Кроме того, аналитики учитывали страховку ОСАГО (70 тысяч рублей) и каско (147,5 тысячи рублей, транспортный налог (29 тысяч рублей). Но сильнее всего по кошельку покупателя ударит потеря остаточной стоимости — 288 тысяч рублей.

Ранее аналитики НАПИ подсчитали стоимость владения кроссовером Belgee X50. В 2023 году белорусское предприятие «БелДжи» объявило о запуске собственной линейки автомобилей. Под маркой Belgee начали собирать перелицованные машины Geely, а первенцем модельного ряда стал компакт-кросс X50 — он же популярный у россиян Coolray. Теперь же эксперты агентства НАПИ подсчитали, во сколько обойдётся владение машиной за 5 лет.