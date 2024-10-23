Не для грязи: «заряженные» внедорожники и пикапы

Land Rover Classic Defender V8. Кроме того, фирма предложила заводские рестомоды на базе первого поколения внедорожника. Собирать их станут по спецзаказам, тираж не ограничен. Над машинами работают в подразделении Land Rover Classic Works Bespoke. Минимальная стоимость — 190 тысяч фунтов стерлингов за проект на основе Defender 90.