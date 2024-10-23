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Не для грязи: «заряженные» внедорожники и пикапы

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Toyota Century GRMN. Необычный автомобиль станет серийным. Сейчас он изготовлен в одном экземпляре, на котором ездит руководитель совета директоров фирмы Акио Тойода. Новинка впечатлила топ-менеджера, и тот решил предложить её всем желающим.
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Toyota Century GRMN. Необычный автомобиль станет серийным. Сейчас он изготовлен в одном экземпляре, на котором ездит руководитель совета директоров фирмы Акио Тойода. Новинка впечатлила топ-менеджера, и тот решил предложить её всем желающим. 
© Motor.ru
Исходную модель представили прошлой осенью. Она построена на архитектуре TNGA-K от Highlander и Lexus RX с поперечно установленным мотором, стойками McPherson в передней подвеске и многорычажкой сзади.
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Исходную модель представили прошлой осенью. Она построена на архитектуре TNGA-K от Highlander и Lexus RX с поперечно установленным мотором, стойками McPherson в передней подвеске и многорычажкой сзади. 
© Motor.ru
Машина оснащена 412-сильной гибридной установкой с V6 объёмом 3,5 литра и электромеханическим вариатором. Пробег на электротяге — до 69 километров, возможна зарядка от сети.
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Машина оснащена 412-сильной гибридной установкой с V6 объёмом 3,5 литра и электромеханическим вариатором. Пробег на электротяге — до 69 километров, возможна зарядка от сети. 
© Motor.ru
Century GRMN обрёл углеволоконный обвес, сдвижные задние двери и колёса диаметром 22 дюйма. Планируемый тираж не уточняется, при этом Century сам по себе не будет массовым.
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Century GRMN обрёл углеволоконный обвес, сдвижные задние двери и колёса диаметром 22 дюйма. Планируемый тираж не уточняется, при этом Century сам по себе не будет массовым. 
© Motor.ru

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Land Rover Defender Octa. Британская компания представила мощнейшую версию своего внедорожника. Новинка снабжена «мягкогибридной» силовой установкой на основе V8 от BMW, обеспечивающей разгон до ста за четыре секунды.
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Land Rover Defender Octa. Британская компания представила мощнейшую версию своего внедорожника. Новинка снабжена «мягкогибридной» силовой установкой на основе V8 от BMW, обеспечивающей разгон до ста за четыре секунды. 
© Motor.ru
Мотор объёмом 4,4 литра с двойным наддувом дополняет 48-вольтовая надстройка. Двигатель выдаёт 635 лошадиных сил и 750 Нм, причём тяга ненадолго увеличивается до 800 Нм при включении режима Dynamic Launch Mode.
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Мотор объёмом 4,4 литра с двойным наддувом дополняет 48-вольтовая надстройка. Двигатель выдаёт 635 лошадиных сил и 750 Нм, причём тяга ненадолго увеличивается до 800 Нм при включении режима Dynamic Launch Mode. 
© Motor.ru
Максималку ограничили на уровне 250 километров в час. Автомобиль оснащён активной пневмоподвеской 6D Dynamics. Клиренс увеличен на 28 миллиметров, колея стала шире на 68 миллиметров.
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Максималку ограничили на уровне 250 километров в час. Автомобиль оснащён активной пневмоподвеской 6D Dynamics. Клиренс увеличен на 28 миллиметров, колея стала шире на 68 миллиметров. 
© Motor.ru
Уже привычные режимы езды дополнены новым — Octa. 22-дюймовые колёса «обуты» в особые покрышки внешним диаметром 33 дюйма
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Уже привычные режимы езды дополнены новым — Octa. 22-дюймовые колёса «обуты» в особые покрышки внешним диаметром 33 дюйма 
© Motor.ru
Land Rover Classic Defender V8. Кроме того, фирма предложила заводские рестомоды на базе первого поколения внедорожника. Собирать их станут по спецзаказам, тираж не ограничен. Над машинами работают в подразделении Land Rover Classic Works Bespoke. Минимальная стоимость — 190 тысяч фунтов стерлингов за проект на основе Defender 90.
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Land Rover Classic Defender V8. Кроме того, фирма предложила заводские рестомоды на базе первого поколения внедорожника. Собирать их станут по спецзаказам, тираж не ограничен. Над машинами работают в подразделении Land Rover Classic Works Bespoke. Минимальная стоимость — 190 тысяч фунтов стерлингов за проект на основе Defender 90. 
© Motor.ru

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Покупатели смогут выбрать из множества окрасок для кузова, а ещё доступны разные виды декоративных элементов и аксессуаров для бездорожья. Донорами становятся экземпляры 2012–2016 годов выпуска. Их разбирают до винтика, усиливают и снабжают новейшими деталями.
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Покупатели смогут выбрать из множества окрасок для кузова, а ещё доступны разные виды декоративных элементов и аксессуаров для бездорожья. Донорами становятся экземпляры 2012–2016 годов выпуска. Их разбирают до винтика, усиливают и снабжают новейшими деталями. 
© Motor.ru
Предусмотрены диодная светотехника и довольно современная мультимедийка Land Rover Classic Infotainment с тачскрином, радиомодулем, антенной для приёма цифрового вещания, спутниковой навигационной системой и Bluetooth. Атмосферный мотор 5.0 выдаёт 405 лошадиных сил и 515 Нм, сочетаясь с восьмидиапазонным автоматом ZF.
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Предусмотрены диодная светотехника и довольно современная мультимедийка Land Rover Classic Infotainment с тачскрином, радиомодулем, антенной для приёма цифрового вещания, спутниковой навигационной системой и Bluetooth. Атмосферный мотор 5.0 выдаёт 405 лошадиных сил и 515 Нм, сочетаясь с восьмидиапазонным автоматом ZF. 
© Motor.ru
Полный привод предусматривает двухступенчатую раздаточную коробку и усиленные дифференциалы. До 60 миль в час (96,6 километра в час) автомобиль разгонится за 5,6 секунды, максимальная скорость — 171 километр в час. В широком списке опций есть сиденья Recaro.
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Полный привод предусматривает двухступенчатую раздаточную коробку и усиленные дифференциалы. До 60 миль в час (96,6 километра в час) автомобиль разгонится за 5,6 секунды, максимальная скорость — 171 километр в час. В широком списке опций есть сиденья Recaro. 
© Motor.ru
Ford Maverick Lobo. Пикап получил самую спортивную модификацию в стиле Street Truck, названную Lobo (переводится как «волк»). У неё уменьшенный клиренс, заниженная крыша, перекалиброванное рулевое управление и изменённый дизайн.
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Ford Maverick Lobo. Пикап получил самую спортивную модификацию в стиле Street Truck, названную Lobo (переводится как «волк»). У неё уменьшенный клиренс, заниженная крыша, перекалиброванное рулевое управление и изменённый дизайн. 
© Motor.ru
К прежним режимам движения добавлен пресет Lobo. Активным задним дифференциалом поделился кроссовер Bronco Sport.
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К прежним режимам движения добавлен пресет Lobo. Активным задним дифференциалом поделился кроссовер Bronco Sport. 
© Motor.ru

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Передние суппорты тормозов позаимствованы у Focus ST для Европы, амортизаторы — у внедорожной версии Maverick Tremor, а оптимизированное охлаждение собрали на основе деталей из набора для буксировки 4K Tow.
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Передние суппорты тормозов позаимствованы у Focus ST для Европы, амортизаторы — у внедорожной версии Maverick Tremor, а оптимизированное охлаждение собрали на основе деталей из набора для буксировки 4K Tow. 
© Motor.ru
«Турбочетвёрка» 2.0 EcoBoost развивает 241 лошадиную силу и 373 Нм. Семиступенчатый автомат взят у того же Focus ST: стандартным Maverick c таким мотором полагается восьмидиапазонная коробка. Приём заявок уже начат, но поставки стартуют только в 2025 году.
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«Турбочетвёрка» 2.0 EcoBoost развивает 241 лошадиную силу и 373 Нм. Семиступенчатый автомат взят у того же Focus ST: стандартным Maverick c таким мотором полагается восьмидиапазонная коробка. Приём заявок уже начат, но поставки стартуют только в 2025 году. 
© Motor.ru
Hennessey Mammoth 400. Мастерская простилась с «восьмёркой» HEMI созданием спортивного пикапа Mammoth 400.
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Hennessey Mammoth 400. Мастерская простилась с «восьмёркой» HEMI созданием спортивного пикапа Mammoth 400. 
© Motor.ru
250 единиц построят при участии компании по производству деталей подвесок Fox Factory. Для экстерьера доступно три колера на выбор — красный, белый и синий.
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250 единиц построят при участии компании по производству деталей подвесок Fox Factory. Для экстерьера доступно три колера на выбор — красный, белый и синий. 
© Motor.ru
Полосы Viper Stripes протянулись через весь кузов, в состав кастомного обвеса вошёл углепластиковый сплиттер, в заниженной подвеске использованы элементы Fox / Ridetech. Колёса 22-дюймовые.
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Полосы Viper Stripes протянулись через весь кузов, в состав кастомного обвеса вошёл углепластиковый сплиттер, в заниженной подвеске использованы элементы Fox / Ridetech. Колёса 22-дюймовые. 
© Motor.ru

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Донором выступил Ram 1500 Laramie, оснащённый агрегатом V8 5.7: мощность поднята с 401 до 426 лошадиных сил. У выпуска Borla углепластиковые наконечники. В интерьере предусмотрены вышивки на подголовниках и таблички с номером автомобиля.
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Донором выступил Ram 1500 Laramie, оснащённый агрегатом V8 5.7: мощность поднята с 401 до 426 лошадиных сил. У выпуска Borla углепластиковые наконечники. В интерьере предусмотрены вышивки на подголовниках и таблички с номером автомобиля. 
© Motor.ru
Ford Shelby F-150. Shelby создала 785-сильный пикап на основе Ford F-150 в версии 4×4 SuperCrew Lariat. Снаружи новинку можно узнать по логотипам ателье, капоту с дополнительными воздухозаборниками, другим бамперам, накладкам на арки и полоскам на кузове.
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Ford Shelby F-150. Shelby создала 785-сильный пикап на основе Ford F-150 в версии 4×4 SuperCrew Lariat. Снаружи новинку можно узнать по логотипам ателье, капоту с дополнительными воздухозаборниками, другим бамперам, накладкам на арки и полоскам на кузове. 
© Motor.ru
Стоковую модификацию оснащают пятилитровым 400-сильным мотором Coyote V8. Благодаря компрессору Whipple, оптимизированному впуску, теплообменнику из алюминия, особо производительным топливным форсункам и выхлопу Borla отдачу удалось поднять практически вдвое.
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Стоковую модификацию оснащают пятилитровым 400-сильным мотором Coyote V8. Благодаря компрессору Whipple, оптимизированному впуску, теплообменнику из алюминия, особо производительным топливным форсункам и выхлопу Borla отдачу удалось поднять практически вдвое. 
© Motor.ru
Предусмотрены амортизаторы Fox с регулировкой и внутренним байпасом, трёхдюймовый лифт-комплект для подвески, особые колёса во внедорожных покрышках внешним диаметром 35 дюймов, усиленная защита днища и подножки с электрическим приводом.
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Предусмотрены амортизаторы Fox с регулировкой и внутренним байпасом, трёхдюймовый лифт-комплект для подвески, особые колёса во внедорожных покрышках внешним диаметром 35 дюймов, усиленная защита днища и подножки с электрическим приводом. 
© Motor.ru
В интерьере — обитые кожей кресла с красной прострочкой и красной же вышивкой Shelby, углепластиковые декоративные элементы, накладки на педали, коврики и таблички на центральной консоли. Соберут всего 800 штук. Стоимость начинается со 130 тысяч долларов, с компрессором — со 139 995.
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В интерьере — обитые кожей кресла с красной прострочкой и красной же вышивкой Shelby, углепластиковые декоративные элементы, накладки на педали, коврики и таблички на центральной консоли. Соберут всего 800 штук. Стоимость начинается со 130 тысяч долларов, с компрессором — со 139 995. 
© Motor.ru

Многие внедорожники и пикапы ориентированы в первую очередь на практичность, а спортивность — прерогатива разве что самых дорогих премиальных моделей. Однако иногда автопроизводители и тюнинг-ателье забывают об основном предназначении таких машин и создают мощные версии, рассчитанные главным образом на скорость. Недавно анонсированы роскошный японский кроссовер, топовый британский внедорожник и заводской рестомод на основе его предшественника, а также асфальтовый грузовичок с несущим кузовом и сразу два безумных пикапа с V8 из США.