Не для грязи: «заряженные» внедорожники и пикапы
Многие внедорожники и пикапы ориентированы в первую очередь на практичность, а спортивность — прерогатива разве что самых дорогих премиальных моделей. Однако иногда автопроизводители и тюнинг-ателье забывают об основном предназначении таких машин и создают мощные версии, рассчитанные главным образом на скорость. Недавно анонсированы роскошный японский кроссовер, топовый британский внедорожник и заводской рестомод на основе его предшественника, а также асфальтовый грузовичок с несущим кузовом и сразу два безумных пикапа с V8 из США.