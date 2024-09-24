Машины силовых ведомств смогут ездить по платным дорогам бесплатно

Военным, ФСБ и Росгвардии позволят бесплатно ездить по платникам в РФ. Госдума в I чтении приняла законопроект, подразумевающий отмену платы за проезд по скоростным магистралям для ряда ведомств. Предполагается, что речь идёт о чекистах и армии, но окончательный перечень будет подготовлен ко II чтению.

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Документом предполагается внесение поправок в пункт 2 статьи 41 закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», согласно которым машины военных, ФСБ и Росгвардии смогут бесплатно ездить по платным трассам по всей стране.

По мнению авторов законопроекта, «вопрос оперативного прибытия транспортных средств правоохранительных органов является определяющим для своевременного пресечения преступлений и административных правонарушений, а также задержания совершивших их лиц».

По словам депутата Александра Хинштейна, сегодня в России по платникам без оплаты могут ездить автомобили экстренных служб: скорой помощи, полиции, пожарных, спасателей, военной автоинспекции. При этом он заявил, что задачи, которые решают военные и чекисты, не менее важны.