Россияне потратили на новые легковые автомобили почти 450 миллиардов рублей

В прошлом месяце россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 449,5 млрд рублей. Об этом информирует "Автостат".

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Специалисты агентства отмечают, что этот показатель на 11% превышает результат месячной давности (404,4 млрд рублей - в июле 2024-го) и оказывается на 31% больше, чем год назад (344,3 млрд рублей - в августе 2023-го).

При этом в августе 2024-го средневзвешенная цена проданной новой легковушки в России составила 3,03 млн рублей - последний раз она превышала отметку в 3 млн четыре месяца назад.

До этого сообщалось, что продажи новых легковушек китайских марок в России по итогам 2024-го достигнут 900 тысяч штук. По итогам восьми месяцев их реализовали 591 тысячу.

В то же время в последнем месяце лета объем рынка подержанных легковых автомобилей в России составил 560 тысяч штук, +1,6% относительно августа 2023-го.