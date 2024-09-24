Что такое система «Платон» и как она работает

В России тяжеловесные грузовики не могут свободно передвигаться по федеральным трассам. Проезд становится доступным только после оплаты через систему «Платон».

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Что такое «Платон», как им пользоваться и какие штрафы можно получить за игнорирование установки данной системы, расскажем в материале.

Что такое «Платон»

«Платон» – это система, собирающая деньги с тяжеловесных транспортных средств за проезд по бесплатным федеральным трассам.

Оплата взимается не со всех большегрузов – только с тех, вес которых превышает 12 тонн.

Также под сборы системы попадают:

грузовики-евротенты и грузовые прицепы;автомобильные поезда и сцепки.

Для чего нужен «Платон»

Систему «Платон» разработали в ноябре 2015 года. Необходимость подобных сборов была обусловлена плохим состоянием трасс. По мнению государства, главной причиной износа дорог стали тяжеловесные фуры – именно они при движении разбивают дорожное полотно. Поэтому приняли решение взимать с большегрузов средства за проезд дороги и таким образом компенсировать причиненный ими ущерб.

Сейчас полученные «Платоном» средства уходят в госбюджет.

Там они распределяются на следующие нужды:

ремонт разбитых автомагистралей; возведение новых дорог, мостовых конструкций, эстакад.

Помимо этого, система «Платон» борется с «серыми» грузоперевозчиками. Как это связано?

Большинство грузовых ТС не имеет всей разрешенной документации и свободно передвигается по дорогам – среди них есть авто, транспортирующие легковоспламеняющийся и другой опасный груз.Владельцы фур не выполняют техобслуживание по установленным нормам и не следят за нормированным графиком водителей – это приводит к увеличению рисков ДТП.

Система «Платон» пресекает попытки нелегальных перевозок, поскольку требует обязательной регистрации тяжеловесных автомобилей.

Сколько стоит оплата дорог по системе «Платон»

Стоимость проезда для большегрузов по «Платону» составляет 3,05 рубля за каждый пройденный километр федеральных дорог – такая сумма актуальна с февраля 2024 года. Так, если вы отправляетесь в поездку длиной 5 тыс. км, за дорогу придется заплатить 15 250 рублей.

Тарифный показатель ежегодно обновляется. К примеру, в прошлом году большегрузы платили за 1 км чуть больше – 3,73 рубля. Размер годового тарифа определяется инфляцией, о чем сказано в правительственном Постановлении №843 от 29.06.2019.

Кто может не платить за «Платон»

Под исключение попадает транспорт:

военный;специального назначения;пассажирский.

Этим транспортным средствам разрешается не оплачивать проезд с помощью системы «Платон». Соответственно, не производят оплату и ТС, чей вес не достигает 12 тонн.

Также «Платон» не взимает сборы при движении по дорогам:

узкоколейным;гравийным;проселочным;второстепенным, которые располагаются в черте города;платным – при движении по ним оплата уже взимается.

Как пользоваться системой «Платон»: пошаговая инструкция

Шаг 1. Регистрация в системе

Зарегистрироваться в «Платоне» можно тремя способами:

через личный кабинет системы «Платон»;в терминалах самообслуживания;в центрах информационной поддержки, которые расположены на территории всей страны.

Сначала вы заполняете информацию о владельце тяжеловеса:

резидентство владельца ТС;тип владельца ТС (ИП, физлицо или юрлицо);ФИО;ИНН и ОГРНИП;контакты и адрес;банковские реквизиты;данные главного менеджера владельца ТС (возможно, им является сам владелец – тогда информацию нужно продублировать).

Загружаете два свидетельства – о регистрации транспортного средства и о его постановке на налоговый учет. После этого придумываете пароль и соглашаетесь с обработкой персональных данных.

Далее вносите данные о самом большегрузе:

страна, где были оформлены госзнаки;данные госномера;основание владения;номер СТС и дата его выдачи;марка и модель авто;вин-код;максимальный разрешенный вес большегруза;тип ТС по ПТС;скан копии СТС.

После проверки информации вам пришлют логин и пароль для доступа в личный кабинет. На этом регистрация будет закончена.

Шаг 2. Оплата маршрута

Если вы планируете получить единоразовый маршрутный лист, сначала внесите предоплату.

Оплата проезда по «Платону» доступна через:

онлайн-перевод – по реквизитам, которые указаны у оператора;банковскую или топливную карты в аккаунте пользователя на сайте или в приложении, а также в специальных терминалах или центрах инфоподдержки;наличные в банках партнеров – «Сбер», «Элекснет», «Московский кредитный банк»;сервис «МОБИ.Деньги».

Как только деньги будут отправлены, переходите к оформлению дорожной карты.

Шаг 3. Оформление маршрута

Если вы воспользовались системой предоплаты, на данном этапе сможете получить готовый маршрутный лист и отправиться в поездку. Однако маршрут может быть оплачен и другим способом.

Речь идет о бортовом устройстве – в этом случае оплата взимается автоматически, при движении авто.

Такой способ доступен автолюбителям, которые:

пользуются системой без нарушений более двух месяцев;заключили специальный договор с «Платоном»;не имеют действующих штрафов, связанных с системой;не пропускали платеж по «Платону» в последние полгода;имеют регистрацию на территории РФ (для юрлиц), а также проживают там (для физлиц).

Бортовое устройство можно получить бесплатно.

Как оно работает?

Устанавливается в кабину ТС.Определяет местоположение движущегося авто через навигационные системы «Эра-Глонасс».Отправляет полученную информацию в Центр обработки данных.

Способы оплаты маршрута не отличаются от тех, что используются при предоплате.

Штрафы за неуплату «Платона»

Если вы не оплатите проезд дороги по «Платону», вас оштрафуют на 5 тыс. рублей, согласно ст. 12.21.3 КоАП РФ. Эта сумма увеличится в два раза при повторном нарушении правил – тогда придется заплатить 10 тыс. рублей.

Узнать о санкциях за «Платон» поможет проверка штрафов ГИБДД по госномеру через сервис «Автокод Штрафы». Если задолженности имеются, их можно сразу оплатить.

В первые 20 суток на оплату штрафных постановлений действует скидка 50%. Тогда штраф за «Платон» составит 2,5 тыс. рублей вместо 5 000.

Размер санкций для юрлиц и физлиц фиксирован. Штрафное наказание может назначаться только раз в сутки, если нарушение не было зафиксировано автокамерами (в этом случае штраф может прийти несколько раз).

Как обжаловать штраф за «Платон»

Если вы не согласны с назначенными санкциями, их можно обжаловать. Рассказываем, как это сделать.

Шаг 1. Составьте жалобу по отмене штрафного постановления. На это дается 10 дней с момента назначения штрафа.

В жалобе укажите:

свои ФИО;электронную почту;причину неправомерного наказания; просьбу отменить штраф, ссылаясь на ст. 24.5 КоАП РФ.

Единого бланка для заполнения жалобы нет, она составляется в свободной форме.

Шаг 2. Приложите к жалобе доказательства невиновности. К примеру, штраф ошибочно пришел на водителя, а не на владельца. Тогда приложите к жалобе документы на авто, которые докажут вашу непричастность (исключение – водитель-иностранец).

Также прикрепите к жалобе:

маршрутную карту;чек об оплате;детали вашего маршрута и другие данные, которые помогут доказать вашу непричастность к нарушению.

Шаг 3. Направьте жалобу в соответствующую инстанцию (по выбору):

ЦАФАП ГИБДД. Адрес у каждого региона свой, отделение можно посетить лично.Центральное МУГАДН. Жалоба направляется почтой по адресу: г. Москва, ул. Петрозаводская 32а, 125475.Интернет-приемная на сайте Ространснадзора. Жалоба подается в режиме онлайн.

Если жалобу откажутся рассматривать, обратитесь в судебные инстанции.

Часто задаваемые вопросы

Как расшифровывается «Платон»?

«Платон» – говорящее название, которое в расшифровке значит «плата за тонну».

Кому нужно ставить «Платон»?

Бортовое устройство «Платон» доступно не всем. Им могут воспользоваться только лица, которые:

зарегистрированы в системе на протяжении двух месяцев и более;не упускали срок оплаты в ближайшие полгода;заключили с оператором договор;не имеют действующих долгов за «Платон»;зарегистрированы на территории РФ (для юрлиц) и проживают там (для физлиц).

Нужно ли платить Платон на платных дорогах?

«Платон» распространяет свое действие только на бесплатные трассы федерального значения. Если вы движетесь по платной дороге, оплата через «Платон» не производится, поскольку вы уже оплатили свое передвижение.

Сколько стоит «Платон» 1 км?

3,05 рубля за каждый пройденный километр. Такой сбор с тяжеловесных авто действует с февраля 2024 года.

Кому выписывают штраф за «Платон»?

Штраф выписывают на владельца авто. Но есть и исключение из правил. Если владельцем является иностранец, наказание перекладывается на лицо, которое управляло автомобилем. Тогда транспортное средство могут задержать до момента, пока штраф не будет полностью погашен.