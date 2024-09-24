В Москве можно купить новый BMW M4 Competition кабриолет за 16,5 млн рублей

В Москву вернулся BMW M4 Competition с мощностью 530 л.с. и роскошным оснащением. Кабриолет доступен у дилеров по цене 16,5 млн рублей.

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На российский рынок вернулся один из самых мощных кабриолетов от BMW — M4 Competition. Этот впечатляющий автомобиль, доступный по цене 16,5 млн рублей, выделяется своим спортивным характером и продвинутыми технологиями. Под капотом BMW M4 установлен 3,0-литровый двигатель с двойным турбонаддувом мощностью 530 л.с., который разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 3,7 секунды, а максимальная скорость ограничена 250 км/ч, сообщает SPEEDME.RU.

Автомобиль оснащен пакетом M DRIVE Professional, который включает спортивный дифференциал, адаптивную подвеску и улучшенные тормоза. Также доступны такие опции, как система помощи водителю, парковочный ассистент Plus и аудиосистема Harman/Kardon. Интерьер кабриолета сочетает в себе спортивные элементы с комфортом: кожаные сиденья с вентиляцией, обогрев шеи и углеродные детали интерьера. Технологии, включая BMW Live Cockpit Professional и беспроводную зарядку, делают поездки ещё приятнее.

Экстерьер автомобиля подчеркивает его агрессивный стиль: широкие колесные арки, аэродинамические элементы и вертикальная решётка радиатора. Завершают образ фирменные выхлопные трубы и легкосплавные диски M на 19 и 20 дюймов спереди и сзади. BMW M4 Competition обещает стать желанной моделью для поклонников мощных кабриолетов в России.