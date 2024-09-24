Ford внедряет в автомобили систему защиты от «слепой» контрабанды

Ford разрабатывает систему, которая поможет владельцам авто избежать превращения в "слепых перевозчиков", выявляя контрабанду.

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Ford представил патент на инновационную систему, которая может защитить владельцев автомобилей от превращения в «слепых перевозчиков» наркотиков. Эта технология, поданная в марте 2023 года и опубликованная 19 сентября, предназначена для предотвращения контрабанды через границы, когда наркоторговцы тайно используют транспортные средства, чтобы перевозить запрещенные вещества без ведома владельцев, сообщает SPEEDME.RU.

Система Ford использует камеры и датчики для мониторинга подозрительных действий рядом с автомобилем, отслеживает изменения веса, которые могут указывать на незаконные грузы, и даже сканирует незнакомые GPS-сигналы, которые могут использоваться контрабандистами для слежки. Если что-то подозрительное обнаружено, система активирует камеры и записывает события, сохраняя эти данные как потенциальные доказательства.

Эта мера безопасности направлена на защиту водителей от непреднамеренной контрабанды, которая уже стала серьезной проблемой на границах.