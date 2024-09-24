Tesla обновила автопарковку ASS и добавила поддержку солнечных очков

Tesla представила обновленную функцию автопарковки Actually Smart Summon (ASS) и добавила систему мониторинга водителя с солнечными очками.

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Tesla выпустила обновленную функцию автопарковки Actually Smart Summon (ASS) в рамках обновления FSD V12.5.4. Эта версия предназначена для улучшения интеллектуальной системы парковки, которая теперь поддерживает работу на расстоянии до 100 метров от телефона владельца. Если автомобиль отдаляется более чем на 85 метров, его скорость снижается, а при превышении 100 метров сеанс прекращается, сообщает 32cars.ru.

Ранее функция Summon сталкивалась с критикой за внезапные торможения, но новая версия призвана улучшить пользовательский опыт. Важным обновлением также стала поддержка системы мониторинга водителя с использованием солнцезащитных очков, что решило одну из самых популярных просьб пользователей. Теперь водители могут носить очки, а камера продолжит отслеживать их внимание, обеспечивая комфорт и безопасность на дороге.

Хотя версия ASS пока доступна ограниченному числу тестеров, ожидается, что вскоре она станет доступна широкой аудитории, если не возникнет дополнительных проблем.