На покупку машин в августе россияне потратили почти полтриллиона

В августе россияне приобрели новых машин почти на 450 миллиардов. Аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в августе текущего года на покупку новых легковых машин россияне потратили 449,5 миллиарда рублей, что на 11% больше, чем в июле (404,4 миллиарда рублей). Больше этой суммы было потрачено только в марте — 496 миллиардов.

Эксперты связывают рост трат на приобретение машин с их высокими объёмами продаж. В августе в России было продано 148 300 легковых машин. И это наибольший показатель за последние почти 3,5 года.

Средневзвешенная цена нового автомобиля в августе вернулась к показателю четырёхмесячной давности — более 3 миллионов рублей, что автоматически увеличивает финансовую ёмкость авторынка России.

Таким образом, за восемь месяцев 2024 года на покупку новых легковых машин россияне потратили более 3,1 триллиона рублей, что на 80% больше аналогичного периода прошлого года.

Ранее стало известно, что в августе россияне приобрели 50 новых машин люкс-класса, что на 32% больше, чем год назад. Самыми популярными брендами в последний месяц лета стали Bentley и Lamborghini. Они были реализованы в количестве по 15 экземпляров. Rolls-Royce замыкает тройку с показателем 12 единиц. Доля этих марок от общего объёма продаж новых автомобилей составила 84%.