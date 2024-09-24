Новая Lancia Ypsilon HF 2025 года будет еще мощнее и спортивнее

Lancia Ypsilon HF удивит автолюбителей в 2025 году: 280 л.с., улучшенная платформа и спортивные характеристики — новый этап в истории марки.

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Новая версия Lancia Ypsilon, представленная несколько месяцев назад, уже привлекла внимание своим увеличенным размером и электрической версией. Однако на этом развитие модели не остановится. В 2025 году компания Lancia выпустит спортивную модификацию Ypsilon HF, которая станет флагманом модельного ряда. Мощность спортивной версии значительно увеличится: ранее заявленные 240 лошадиных сил заменены на 280 л.с., что соответствует характеристикам модели Alfa Romeo Junior Veloce, построенной на той же платформе CMP концерна Stellantis, сообщает 32cars.ru.

Такое решение было предсказуемо, учитывая, что обе модели используют одинаковую архитектуру и технологии. Ypsilon HF не только получит увеличенную мощность, но и станет обладателем улучшенных спортивных характеристик, включая заниженную подвеску, расширенную колею и доработанное рулевое управление. Модель будет оснащена аккумуляторной батареей на 54 кВт/ч, а также передним дифференциалом Torsen и усиленными тормозами. Разгон до 100 км/ч займет всего 5,8 секунды.

Кроме того, в 2025 году Lancia планирует вернуться в автоспорт с моделью Ypsilon Rally 4 HF. Она будет оснащена 1,2-литровым двигателем мощностью 212 л.с. Первые испытания уже прошли на треке Балокко, где сам генеральный директор Stellantis Карлос Таварес протестировал автомобиль. Ожидается, что больше информации о спортивной версии будет раскрыто в октябре.