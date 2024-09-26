Названы популярные автомобили с ценой менее 3 млн рублей

Сервис "Авто.ру" проанализировал спрос на автомобили в России и назвал самые популярные модели с ценой от 1 до 3 млн рублей - этот сегмент является самым популярным у соотечественников.

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Первое место в списке бестселлеров принадлежит кроссоверу Omoda C5 со средней стоимостью 2,78 млн рублей (показатель в период с января по август 2024 года). На второй строчке расположилось семейство Lada Granta (1,05 млн рублей), на третьем - Lada Vesta (1.68 млн рублей).

Четвёртое место занял кроссовер Haval Jolion со средней стоимостью 2,5 млн рублей). На пятой позиции расположился вазовский внедорожник Lada Niva Legend (1,06 млн рублей).

Также в десятку бестселлеров вошли: Changan CS55 Plus (2,75 млн рублей), Lada Niva Travel (1,33 млн рублей), Haval M6 (2,23 млн рублей), Omoda S5 (2,34 млн рублей) и Chery Tiggo 7 Pro Max (2,88 млн рублей).

В исследовании, которое есть в распоряжении "РГ", отмечается, что за восемь месяцев 2024 года доля объявлений с автомобилями с ценой от 1 до 3 млн рублей увеличилась с 51 до 54%. Доля предложений машин отечественных брендов выросла до 24%, у китайских авто динамика отрицательная - с 81 до 73%.

Кроссоверам россияне отдают предпочтение: их доля составляет 61%, далее следуют седаны с показателем 23% и универсалы - 8%.

Ранее "РГ" писала, что россияне потратили на новые легковые авто почти 450 млрд рублей.