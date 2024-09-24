Новый Peugeot 508 станет гибридным

Peugeot 508 лишился классических двигателей: в 2024 году модель представлена только с гибридными версиями.

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Peugeot готовится к изменениям в своей модельной линейке, сокращая ассортимент двигателей для своего популярного седана 508. Теперь модель доступна только в гибридных версиях, что может быть предвестником скорого завершения производства бензиновых и дизельных автомобилей этой серии, сообщает 32cars.ru.

Оставив в линейке только гибридные версии мощностью от 180 до 360 л.с., Peugeot подчёркивает свой курс на электрификацию. Peugeot 508 2024 года представлен в двух вариантах кузова — седан и универсал, предлагая современные опции и богатое оснащение. При этом цены начинаются от 51 110 евро (5,26 млн рублей) за базовую версию с гибридным двигателем на 180 л.с., а топовая версия PSE с 360 л.с. обойдётся в 70 060 евро (7,2 млн рублей).