Универсал Lada Largus "скинул" 470 тысяч рублей

Компания АвтоВАЗ объявила, что запускает новую специальную программу для покупателей автомобилей Largus: максимальный размер экономии достигает 470 тысяч рублей.

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Экономия при покупке модели складывается из нескольких предложений. 170 тысяч от этой суммы составит выгода при покупке в кредит в АО "Авто Финанс Банк" (по программе Lada Finance Plus). Кредит отличается сниженной ставкой и минимальной переплатой по кредиту. Первоначальный взнос - от 0% от стоимости автомобиля, а срок кредита - от 1 года до 7 лет.

Это предложение можно использовать совместно с Государственной программой льготного автокредитования, доступной для работников государственных и муниципальных учреждений образования и здравоохранения, участников СВО и членов их семей, а также для людей с ограниченными возможностями. Госпрограмма позволяет сэкономить 20% от стоимости машины.

Ранее "РГ" рассказывала о том, семиместная версия Lada Largus выйдет на рынок до конца года. Также стало известно, что АвтоВАЗ ведет работу над обновленным Largus. Впрочем, в ближайшее время такой автомобиль мы не увидим.