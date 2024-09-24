Тяжелые пикапы Ram получат новый дизайн

Тяжелый пикап получит новое «лицо», расширенное оснащение и, вероятно, модернизированный дизельный двигатель Cummins, работающий в паре с новым восьмидиапазонным автоматом. Полноценная премьера обновленной линейки Ram Heavy Duty состоится до конца года.

© Stellantis

В стенах концерна Stellantis полным ходом идет работа над обновленными Ram Heavy Duty. Тяжелые пикапы официально представят чуть позже, но на брутальную внешность рестайлингового Ram 2500 Rebel можно посмотреть уже сейчас.

Первое, что бросается в глаза, — это двухъярусная передняя оптика. Ещё у грузовика новый капот с воздухозаборником, измененные боковые зеркала и фонари.

© Stellantis

Что до техники, то без заимствований у младшего Ram 1500 не обойдется. В частности, это касается мультимедиа, дисплея для переднего пассажира и беспроводной зарядки. Гамма двигателей, по слухам, как минимум будет включать дизель Cummins, сопряженный с новым восьмидиапазонным автоматом. Сейчас на Ram 2500 ставят либо рядный шестицилиндровый дизель 6.7 (375 л.с., 1152 Нм), либо бензиновый HEMI V8 6.4 (416 л.с., 582 Нм). А для Ram 3500 вдобавок доступен HO-вариант «шестерки» (426 л.с., 1458 Нм).

© Stellantis

Порядок цен на сегодня такой: Ram 2500 — от 45 250 долларов, 3500 — от 46 255. Самый дорогой пикап из линейки Heavy Duty — это Ram 3500 Limited Crew Cab 4×4 8' Box стоимостью от 87 615 долларов, что соответствует 8,1 миллиона рублей.